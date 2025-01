i Autor: Ania Kisiel/Super Express, pixabay.com

Przerażające odkrycie w Ostrowie Wielkopolskim. W zaroślach natrafiono na rozczłonkowane ciało

W Ostrowie Wielkopolskim doszło do wstrząsającego odkrycia. W środę, 29 stycznia w gęstych zaroślach przy skrzyżowaniu ulic Staroprzygodzkiej i Zacisze przypadkowa osoba natrafiła na ludzkie zwłoki w zaawansowanym stanie rozkładu. Stopień rozłożenia ciała był tak zaawansowany, że doszło do jego rozczłonkowania, co znacznie utrudnia identyfikację ofiary.