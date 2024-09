Radioaktywne odpady na prywatnej posesji pod Wolsztynem! Kilkudziesięciu strażaków w akcji

50-latka popełniła błąd i zabiła motocyklistę?! Nie powinno go tam być! Śmiertelny wypadek na S11

Niepokojące odkrycie pod Wolsztynem. Akcja straży

Kilkudziesięciu strażaków z Wolsztyna ruszyło do akcji w Siedlcu, gdzie na prywatnej posesji ujawniono radioaktywne odpady. Wszystko zaczęło się od telefonu na policję, którego mundurowi nie mogli zlekceważyć. - Otrzymaliśmy informację, że na posesji mogą znajdować się odpady - mówi asp. sztab. Wojciech Adamczyk z policji w Wolsztynie.

W trakcie przeszukań w domu i dookoła zostały odnalezione niewielkie pojemniki z różnymi płynami i granulkami. Do akcji od razu zostali skierowani także strażacy. Jak poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, mł. asp. Martin Halasz, w sumie znaleziono tam aż 50 różnych źródeł odpadów. Na miejscu pojawiły się też dwie grupy specjalistyczne zajmujące się ratownictwem chemiczno-ekologicznym z Poznania i z Leszna.

- Strażacy, którzy to to badali, wykazali, że są cechy radioaktywności. Skala i stężenie nie są jednak na tyle duże, żeby zagrażała życiu ludzi. Nie ma mowy o ewakuacji domowników i sąsiadów - mówi Adamczyk, który tłumaczy, że wszczęto postępowanie, które ma wyjaśnić, jak to wszystko znalazło się na terenie domu jednorodzinnego. - Nikomu żadne zarzuty nie zostały postawione - przekazuje Super Expressowi policjant.