Relikwie świętych przeleżały lata wśród mioteł! Ksiądz znalazł je w pudełku po marmoladzie

Żeby pomodlić się przy relikwiach św. Franciszka i św. Klary - wcale nie trzeba jechać do Asyżu. Od teraz są one dostępne dla odwiedzających Sanktuarium Przelania Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa na północy Wielkopolski.

To dla nas niesamowity zaszczyt - mówi ks. Bogdan Duchaj, który do Ujścia przyjechał na posługę ponad 5 lat temu.

Od samego początku wiedziałem, że kiedyś tu były te relikwie św. Franciszka i św. Klary, ale nikt nie umiał mi powiedzieć, co się z nimi stało. Po prostu zaginęły - mówi duchowny.

W tym roku postanowił jednak przyjrzeć się sprawie bliżej. Wszystko za sprawą wydarzeń z Asyżu, w którym podjęto decyzję o ekshumacji grobu św. Franciszka.

Wystawiono nawet trumnę z jego szczątkami - opowiada ksiądz. Wydarzenia z Włoch zainspirowały duchownego, który przeprowadził swoje własne śledztwo.

Wypytywał wszystkich najstarszych parafian, aż w końcu trafił na pewien ślad.

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Znalazłem je w magazynie. Najprawdopodobniej ktoś je tam schował, w pudełku po marmoladzie, żeby nie zostały wyrzucone ze śmieciami po remoncie. To pewnie kościelny i robotnicy zdawali sobie sprawę, że to nie są zwykłe papierki i postanowili je zachować - cieszy się Bogdan Spychaj i dodaje, że szczerze wierzy, że odnalezienie skarbu było zasługą Opatrzności.

Rok 2026 w Kościele katolickim jest obchodzony jako Rok Świętego Franciszka z Asyżu, ustanowiony z okazji 800. rocznicy śmierci świętego

Dlatego w naszym kościele można też otrzymać odpust zupełny, zapraszamy więc do naszego Sanktuarium - mówi ks. Bogdan.

Relikwie św. Franciszka, a także św. Klary zostały wystawione w kościele w Ujściu na początku października.