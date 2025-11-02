Rodzice znaleźli wkręt w halloweenowym batoniku. Dramatyczny żart z szokującym finałem

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-02 13:46

Wielu rodziców z niepokojem śledziło doniesienia z Trzemeszna w województwie wielkopolskim, gdzie tegoroczne obchody Halloween omal nie zakończyły się tragedią. 10-letnia dziewczynka, po powrocie z zabawy, znalazła w swoim batoniku siedmiocentymetrowy wkręt. Początkowo wszystko wskazywało na celowe działanie osoby dorosłej, a sprawą natychmiast zajęła się policja. Finał historii okazał się jednak zupełnie inny, niż ktokolwiek mógł przypuszczać.

Cukierki z igłami, napaść i dziecięcy żart. Niebezpieczne incydenty podczas Halloween

i

Autor: Freepik, Pixabay/ Canva.com

W Polsce z roku na rok Halloween cieszy się coraz większą popularnością. Dzieci, przebrane za duchy, czarownice czy potwory, chodzą od domu do domu, prosząc o słodycze. To czas beztroskiej zabawy i śmiechu. Jednak w tym roku w kilku miejscowościach doszło do niepokojących incydentów, które przypomniały, że nawet niewinne świętowanie może skończyć się groźnie.

W jednym z domów w Trzemesznie (pow. gnieźnieński) rodzice dziesięcioletniej dziewczynki zauważyli coś niepokojącego. W jednym z otrzymanych batonów tkwił metalowy wkręt o długości aż siedmiu centymetrów. Przerażony ojciec natychmiast zgłosił sprawę policji.

Z ustaleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie wynikało, że metalowy element był wkręcony do połowy w batonik, a jego opakowanie nie nosiło żadnych śladów naruszenia. To sugerowało, że ktoś otworzył słodycz, wkręcił wkręt, a następnie ponownie starannie zamknął opakowanie.

Sytuacja wydawała się wyjątkowo groźna. Policjanci rozpoczęli czynności procesowe, próbując ustalić, kto mógł dopuścić się tak skrajnie nieodpowiedzialnego czynu. Przełom w sprawie nastąpił szybko.

Okazało się, że za całym incydentem stoją... trzy dziesięcioletnie dziewczynki, w tym właśnie ta, która później „odkryła” niebezpieczny batonik.

Jak ustalili funkcjonariusze, to one wkręciły wkręt w słodycz, traktując to jako niewinny żart. Nie przewidziały jednak, że ich pomysł wywoła ogromne zamieszanie i postawi na nogi służby.

Policja przekazała, że sprawa została przekazana do rewiru dzielnicowych w Komisariacie Policji w Trzemesznie z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną dziewczynek. Funkcjonariusze przypominają, że nawet „żarty” dzieci mogą mieć poważne konsekwencje, a rodzice powinni szczególnie zwracać uwagę na to, czym bawią się ich pociechy i jakie pomysły realizują.

Super Express Google News
Halloween? KATOLIK tego nie obchodzi! Polacy barykadują drzwi. Cukierka nie dam i POGONIĘ! - KOMENTERY
Sonda
Obchodzisz Halloween?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GNIEZNO
HALLOWEEN
POLICJA GNIEZNO
HALLOWEEN PRZEBRANIA