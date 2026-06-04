Rysował na autach dziwne napisy i symbole. Stawiał na nich doniczki. 60-latek został zatrzymany

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-04 13:31

Zdewastowane auta w Poznaniu! W ciągu kilku godzin do policjantów zaczęły napływać kolejne zgłoszenia od kierowców, którzy odkryli zniszczenia na swoich samochodach. Ktoś rysował karoserie, zostawiał dziwne napisy, krzyże, liczby i symbole, a nawet stawiał na autach doniczki oraz kamienie. Śledczy błyskawicznie ruszyli do działania. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali 60-letniego mężczyznę podejrzewanego o zdewastowanie co najmniej kilkudziesięciu pojazdów. Skala zniszczeń może być jednak znacznie większa.

Rysował na autach dziwne napisy i symbole. Stawiał na nich doniczki. 60-latek został zatrzymany

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Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Siał spustoszenie na ulicach Poznania. Dziesiątki aut porysowanych i zdewastowanych

Od wczesnych godzin porannych 3 czerwca do poznańskich policjantów zgłaszali się kolejni kierowcy, którzy odkryli uszkodzenia swoich samochodów. Do serii aktów wandalizmu doszło najprawdopodobniej w nocy lub nad ranem na terenie kilku dzielnic miasta, m.in. Starego Miasta, Wildy i Jeżyc.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca przemieszczał się ulicami Poznania i celowo niszczył zaparkowane pojazdy.

- Na samochodach pojawiały się wyryte znaki, liczby, krzyżyki oraz napisy. Policjanci ustalili również przypadki ustawiania doniczek i kamieni na pojazdach oraz posypywania dachów samochodów piaskiem. Natychmiast po otrzymaniu pierwszych zgłoszeń policjanci rozpoczęli szeroko zakrojone działania – informuje podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej komendy.

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu, docierali do kolejnych poszkodowanych i analizowali okoliczności zdarzeń. Równocześnie kryminalni prowadzili działania operacyjne, które szybko doprowadziły do ustalenia rysopisu sprawcy oraz jego tożsamości.

Porysował dziesiątki aut i wpadł po kilku godzinach. 60-latek zatrzymany przez policję

Zaledwie kilka godzin po pierwszych zgłoszeniach poznańscy wywiadowcy zatrzymali 60-latka podejrzewanego o serię zniszczeń samochodów. Teraz śledczy odtwarzają dokładny przebieg zdarzeń, ustalają liczbę uszkodzonych pojazdów oraz wyliczają wysokość strat.

- Wszystko wskazuje na to, że pokrzywdzonych może być nawet kilkadziesiąt osób lub więcej. Policjanci apelują do wszystkich właścicieli pojazdów, którzy zauważyli na swoich samochodach ślady dewastacji, o zgłaszanie tego faktu w najbliższej jednostce Policji lub bezpośrednio do Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto pod numerem telefonu 47 77 124 11 – dodaje podkom. Łukasz Paterski.

60-latkowi grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

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