i Autor: SHUTTERSTOCK

Wybory 2023

Samorządowcy z Wielkopolski idą do parlamentu! Kto chce zamienić urząd miejski na Sejm?

Przepływy z samorządu do parlamentu i z parlamentu do samorządu są normalnością, od lat tak się dzieje. I nie będzie to dziwne, jeśli w kwietniu 2024 roku posłowie wystartują w wyborach samorządowych. Najpierw jednak to samorządowcy chcą startować w wyborach do Sejmu i to nie tylko z list Bezpartyjnych Samorządowców. Przyjrzeliśmy się, kto z wielkopolskich samorządowców chce zostać posłem.