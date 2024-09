Wysadziła dzieci w szczerym polu! To mogło skończyć się tragedią

Dokładnie we wtorek 24 września 2024 roku w autobusie dowożącym uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie pod Lesznem doszło do iście kontrowersyjnego zdarzenia, które mogło skończyć się tragicznie.

Opiekunka, która pilnowała dzieci w autobusie, w pewnym momencie postanowiła dać nauczkę dwóm piątoklasistom, którzy - według niej - nieodpowiednio się zachowywali. Kobieta postanowiła więc wyrzucić chłopców z autobusu w szczerym polu - uczniowie musieli samotnie, bez opieki wrócić do swoich domów pieszo!

Jak można się domyślać, taka decyzja była skrajnie nieodpowiedzialna, a cała sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Jak zareagowali rodzice oraz poinformowany o zdarzeniu wójt gminy?

Czy wobec opiekunki zostaną wyciągnięte konsekwencje? Wójt gminy reaguje

Zaniepokojeni całą sytuacją rodzice postanowili zgłosić sprawę m.in. do wójta gminy Lipno Łukasza Litka który od razu zareagował. W szkole zwołano spotkanie opiekunów dzieci i dyrektora, podczas którego okazało się, że opiekunka pracująca w autobusie nie jest zatrudniona w szkole, lecz w firmie transportowej. Mimo to wójt i tak zapowiedział, iż będzie chciał wyciągnąć konsekwencje wobec kobiety, bowiem owa sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Jutro skieruję do właściciela firmy pismo, w którym będę domagał się wyciągnięcia konsekwencji wobec tej osoby. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, myślę, że ta pani już nie będzie przewozić dzieci - mówił Łukasza Litka w rozmowie z serwisem elka.pl.

Co ciekawe, do całej sytuacji odniosła się także opiekunka, która jest odpowiedzialna za wysadzenie dzieci w szczerym polu. Kobieta - jak się okazuje - nie ma sobie nic do zarzucenia i tak komentuje całą sytuację:

Dzieci te sprawiały problemy od samego początku, jak jeżdżę jako opiekun, zawsze mieli dawaną drugą szansę. Ich zachowanie, arogancja, a nawet chamstwo w stosunku do mnie i innych dzieci przekroczyło wszelkie granice, stąd moje działanie. W tym dniu było to tak zwane "puszczanie bąków", co wywoływało ich wesołość. Cuchnęło w autobusie, innym dzieciom się to nie podobało [...] Będę zawsze stała na straży porządku i odpowiedniej atmosfery w autobusie, nie wystraszę się takich dzieci, które sprawiają problemy - mówiła w rozmowie z serwisem elka.pl.

Według kobiety uczniowie nie zostali narażeni na niebezpieczeństwo, ponieważ zostali wysadzeni na drodze, po której w ciągu dnia nie jeżdżą pojazdy.