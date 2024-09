Ta tragedia wszystkich poruszyła. Młoda kosmetyczka spod Mosiny (woj. wielkopolskie), która dwa razy swoich sił próbowała w popularnym programie Top Model, została znaleziona martwa we własnym domu. Obok ciała kobiety - leżał jej martwy mąż - Sławomir. W domu policja znalazła rewolwer. Choć początkowo wiele wskazywało na zabójstwo i samobójstwo, to jednak sekcja zwłok Pauliny L. i jej męża nie wykazała, by ofiary miały rany postrzałowe.

- Ciała były w znacznym stopniu rozkładu, więc biegły nie stwierdził też żadnych obrażeń. W związku z tym pobrano próbki mięśnia i krwi do badań toksykologicznych i histopatologicznych - poinformował prokurator z Grodziska Wielkopolskiego. Sprawa jest tym bardziej tajemnicza, że mężczyzna krótko przed śmiercią opuścił areszt. Był znany w światku gangsterskim i miał pseudonim Klakson. Miał być zamieszany w handel narkotykami. Poniżej dalsza część artykułu.

Mimo, że wszyscy znajomi mówią, że Sławomir i Paulina byli zgodnym małżeństwem, rodziny nie zdecydowały się pochować ich w jednym grobie. Cmentarze, na których spoczęli małżonkowie dzieli 200 kilometrów. W czwartek została pochowana Paulina. Dzień później, w piątek, trzynastego września, miało miejsce ostatnie pożegnanie Sławomira.

