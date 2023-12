Słynny obraz Jana Matejki idzie pod młotek! Jego cena może sięgnąć nawet 9 mln zł

Jubileuszowy rok Jana Matejki dobrego końca. Z tej okazji DESA Unicum zaprasza na wystawę, prac Matejki, a także jego uczniów: Jacka Malczewskiego, Jana Styki czy Maurycego Gottlieba i Włodzimierza Tetmajera. Na ekspozycji znalazły się także dzieła przedstawicieli tzw. pierwszej Grupy Krakowskiej.

Rok 2023 ogłoszono Rokiem Matejkowskim, ponieważ dokładnie w 2023 roku przypada 185. rocznica urodzin Jana Matejki, 130. rocznica jego śmierci oraz 125. rocznica powstania pierwszego biograficznego muzeum na ziemiach polskich – Domu Jana Matejki w Krakowie. Dlatego właśnie DESA Unicum na jednej z ostatnich wystaw przedaukcyjnych w tym roku prezentuje zbiór niemal 60 obrazów od początków romantyzmu, przez szkołę matejkowską i modernizm, aż do awangardy lat 30. ubiegłego wieku. Wszystko dlatego, że Jan Matejko jako dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie miał ogromny wpływ na życie i twórczość wybitnych polskich artystów, takich jak Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski, Maurycy Gottlieb czy Jan Styka.

Niewątpliwie jednymi z najbardziej znanych absolwentów Szkoły Sztuk Pięknych, których prace podziwiać można w DESA Unicum, są Jacek Malczewski i Włodzimierz Tetmajer. Na wystawie, oprócz dzieł tych wszystkich dobrze znanych artystów, będzie można też zobaczyć prace malarzy nieco zapomnianych, aczkolwiek wprost odwołujących się do historyzującej twórczości Matejki. Mowa tutaj o Zygmuncie Sokołowskim, Bronisławie Abramowiczu czy Konstantym Mańkowskim.

Grudniowa wystawa sztuki dawnej to łącznie 160 obrazów, które można sklasyfikować jako prace XIX-wieczne, młodopolskie, o charakterze modernistycznym, pochodzące z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także te wpisujące się w krąg École de Paris.

Największą sensacją i gratką dla prywatnych kolekcjonerów i muzealników będzie aukcja po wystawie, na której będzie można wylicytować obraz Jana Matejki. To „Św. Stanisław karcący Bolesława Śmiałego”. Jego estymacja wynosi od 7 do 9 milionów złotych. Estymacja to zakres cenowy, w którym mieści się kwota, jaką przewiduje się uzyskać w czasie licytacji. Ustalana jest przede wszystkim w odniesieniu do uzyskanych do tej pory wyników artysty na aukcjach dzieł sztuki.

