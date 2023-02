Co robi w życiu najbogatszy Polak? Tylko garstka osób wie, jak wygląda tajemniczy miliarder z Wielkopolski, właściciel sklepów Dino

Pomnik Bohdana Smolenia stoi w Poznaniu na skwerze między ulicami Rybaki i Strzałową. Przedstawia artystę siedzącego na krześle przy stoliku. W grudniu 2021 r. w ramach przedświątecznej akcji "Wigilia ze Smoleniem" rzeźbę ozdobiono czapką i szalikiem. Specjalnie na tę okazję komplet wydziergała Agnieszka Litwin z Kabaretu Jurki.Niestety, po raz pierwszy Smoleniowi czapkę i szalik ukradziono. Sprawców nie udało się odnaleźć.

Teraz założono Smoleniowi drugą czapkę, ale ona również została ukradziona. Zauważył to pomysłodawca pomnika i wieloletni przyjaciel satyryka - Krzysztof Deszczyński, który poinformował o tym policję. Mundurowi są już na tropie osoby, która zabrała czapkę z pomnika. Czapka była przymocowana do pomnika i jej wartość wyceniono na kilkaset złotych, ponieważ jest to przedmiot artystyczny.

- Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, które zarejestrowały mężczyznę mogącego mieć związek z tą sprawą - mówi Małgorzata Meloch z policji w Poznaniu.

Wszystkich, którzy rozpoznają osobę ze zdjęć albo mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, policja prosi o kontakt pod numerem telefonu 47 77 124 35 – z osobą prowadzącą sprawę, lub pod czynnymi całą dobę numerami - 47 77 124-11/12. Galerię prezentujemy pod tekstem.

