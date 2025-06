Spadł grad wielkości piłeczek tenisowych. Superkomórki burzowe przechodzą nad Polską

Gdzie jest burza? W kilku miejscach spadł grad wielkości piłeczek tenisowych. Niespokojny wieczór w zachodniej Polsce

Wieczorem 4 czerwca najsilniejsza aktywność burzowa występowała w województwie dolnośląskim. Strażacy do godziny 21:30 interweniowali około 140 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach lubińskim, bolesławieckim i trzebnickim. Służby wyjeżdżały głównie do wiatrołomów i zalanych posesji. Doszło także do uszkodzenia dachów.

IMGW informuje, że burze dość mocno rozwinęły się w ostatnich godzinach, zwłaszcza na zachodzie kraju. Najgroźniejsze burze przemieszczają się przez Dolny Śląsk i wkrótce wkroczą nad południową Wielkopolskę. Burze te mają cechy burz superkomórkowych. Natężenie opadów sięga okresami 25 mm/10 minut i występują w nich opady gradu.

Superkomórka burzowa z ulewnym deszczem i opadami gradu była aktywna w ostatnich godzinach również na północy Mazowsza, w rejonie Makowa Mazowieckiego. Mniej gwałtowne burze występują również na Pomorzu i Kujawach. W kolejnych godzinach aktywność burzowa będzie wzrastać, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, a następnie Warmię. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu o chwilowym natężeniu nawet około 20 mm/10 minut, grad i porywy wiatru sięgające punktowo nawet około 100 km/h.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 17 w środę do godziny 7 w czwartek. Prognozowane są bardzo silne opady deszczu (lokalnie do 50 mm), opady dużego gradu oraz porywy wiatru dochodzące do 110 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało alerty do mieszkańców zagrożonych regionów, ostrzegając przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi i zalecając ostrożność. Służby apelują o zabezpieczenie mienia, unikanie przebywania na otwartej przestrzeni oraz śledzenie komunikatów pogodowych.

W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną, IMGW i RCB zalecają mieszkańcom śledzenie aktualnych prognoz i ostrzeżeń pogodowych. Zaleca się unikanie podróży w czasie burz oraz zabezpieczenie mienia przed możliwymi uszkodzeniami.

