Straszna śmierć na torach w Poznaniu. Pociąg potrącił pieszego

Do wypadku doszło w godzinach popołudniowych na torach w pobliżu ul. Śmigi w Poznaniu. Taką informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej dyżurny wielkopolskich strażaków. Na ten moment wiadomo jedynie, że nie żyje pieszy, który został potrącony przez pociąg. Służby nie zdradzają, kim była ofiara. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśni policyjne śledztwo, które toczy się pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. Do sprawy będziemy wracać w poznańskim oddziale "Super Expressu".

Niestety, to nie jedyne tragiczne wieści, które w tym tygodniu napłynęły do nas z województwa wielkopolskiego. 36-letni mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (2/3 kwietnia) w miejscowości Zawilce. Kierowane przez niego auto osobowe uderzyło w drzewo. Więcej szczegółów znajdziecie w tym materiale!

