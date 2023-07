Porażający życiorys zabójcy z Poznania, Mikołaja B. Historia z bronią w tle

Mikołajowi zabrano broń, by mu ją oddać. Nawet Julia zeznała, że nie stanowi zagrożenia

Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. Mikołaj B. strzelił do bezbronnego Konrada D. (który posługiwał się też imieniem Kordian). Gdy postrzelony mężczyzna konał na chodniku przed jednym z poznańskich hoteli, Mikołaj B.strzelił do niego drugi raz. Potem przyłożył pistolet do skroni i popełnił samobójstwo.

Świadkiem wszystkiego była narzeczona Konrada D., była dziewczyna Mikołaja B. Zaręczyny odbyły się tydzień przed tragedią. Julia H.nie mogła nic zrobić. Wzywała tylko pomocy i próbowała odpychać Mikołaja B. Kim był sprawca tak brutalnej zbrodni? Wiadomo, że pracował jako urzędnik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Był absolwentem prawa. Był też zaangażowany politycznie. Miał nawet aspiracje parlamentarne i w 2015 startował w wyborach (na liście KORWINA), ale nie zdobył mandatu. Był też przewodniczącym komisji wyborczej w trakcie wyborów samorządowych. Nigdy nie ukrywał też swoich poglądów na temat posiadania broni. W mediach społecznościowych pisał, że powszechne prawo do noszenia broni jest konieczne. Sam też miał pozwolenie na broń.

Jak informuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, Mikołaj B.od 18 roku życia miał pozwolenie na broń, chociaż historia tego pozwolenia jest skomplikowana. - Na początku 2022 roku dowiedzieliśmy się, że rozmawiał ze swoją byłą dziewczyną i zasugerował jej, że coś może sobie zrobić - mówi Super Expressowi.

Pogotowie odwiozło mężczyznę do szpitala psychiatrycznego, a mundurowi zabrali mu dwie sztuki broni: pistolet sportowy i karabinek kolekcjonerski. Ostatecznie w szpitalu spędził na obserwacji tylko kilka dni, a po wyjściu ze szpitala od razu zaczął się starać o odzyskanie broni.

Od tej decyzji Mikołaj B. się odwoływał, zdobył pozytywne opinie lekarskie, przeprowadzono też wywiad wśród znajomych i rodziny i ostatecznie broń do niego wróciła. Dodatkowo kilka miesięcy temu Mikołaj B. Kupił sobie jeszcze jedną broń - to glock 17, którym zabił Konrada D.

