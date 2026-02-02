Syn nie mógł dodzwonić się do rodziców. Policja odkryła w mieszkaniu dwa ciała

W Wieleniu w powiecie wolsztyńskim znaleziono ciała pary seniorów w ich mieszkaniu.

Policję wezwał zaniepokojony syn, który od kilku dni nie mógł się skontaktować z rodzicami.

Funkcjonariusze, po bezskutecznym pukaniu, weszli do mieszkania siłowo, gdzie dokonali makabrycznego odkrycia.

Przyczyna śmierci seniorów jest na razie nieznana, kluczowa będzie sekcja zwłok zaplanowana na środę.

Jak informuje portal elka.pl, do dramatu doszło w Wieleniu na terenie powiatu wolsztyńskiego. W sobotę, 31 stycznia w jednym z mieszkań odnaleziono ciała pary seniorów. O interwencję policji poprosił ich syn, który od kilku dni bezskutecznie próbował skontaktować się z rodzicami.

Mężczyzna zadzwonił na policję i wyjaśnił, że nie ma możliwości osobistego sprawdzenia, co dzieje się z bliskimi. Zaniepokojony brakiem kontaktu poprosił funkcjonariuszy o odwiedzenie rodziców i upewnienie się, że nic złego im się nie stało.

Policjanci pojechali pod wskazany adres. Zapukali do drzwi mieszkania seniorów, jednak nikt nie odpowiadał. W związku z tym zdecydowano się na siłowe wejście do środka. Wewnątrz funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia – znaleźli ciała kobiety i mężczyzny.

Na miejscu rozpoczęto czynności pod nadzorem prokuratury. Na razie nie są znane okoliczności ani dokładna przyczyna śmierci seniorów. Jak podano, kluczowe znaczenie będzie miała zaplanowana na najbliższą środę (4 lutego) sekcja zwłok. To ona ma wykazać, co doprowadziło do śmierci pary.