Szokujący atak na niewinną kobietę w Poznaniu. Dźgał ją nożem i żądał pieniędzy

Szokujący atak w Poznaniu. Dźgał kierującą taksówki

Ta historia wydarzyła się w październiku 2000 roku. W Poznaniu, do taksówki przy ul. Traugutta wsiadł młody mężczyzna. Taksówkarka, 60-latka, nie spodziewała się, że to może być tak niebezpieczny kurs. Klient zamówił kurs na Drogę Dębińską, nic nie zapowiadało nieszczęścia, a dramat rozpoczął się po dotarciu do celu. Gdy samochód zatrzymał się, siedzący z tyłu pasażer wyciągnął długi nóż i zaczął dźgać taksówkarkę. - Żądał jednocześnie wydania pieniędzy - mówi Iwona Liszczyńska. Przerażona taksówkarka oddała puszkę z gotówką, a napastnik uciekł w kierunku terenów zielonych przy Drodze Dębińskiej. Zraniona kobieta dała radę uruchomić alarm antynapadowy i dzięki temu szybko trafiła do szpitala.

- Rany, które zadał napastnik były tak poważne, że kobieta znajdowała się w stanie zagrażającym życiu. Ostatecznie lekarze wygrali walkę o jej życie - mówi policjantka w rozmowie z naszą dziennikarką. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Usiłowanie zabójstwa kierującej taksówki. Policjanci z Archiwum X wracają do sprawy

Dziennikarka "Super Expressu" potwierdziła, że funkcjonariusze wracają do sprawy. Wtedy, na miejscu przestępstwa udało się zabezpieczyć dużo śladów biologicznych i teraz mundurowi mają nadzieję, że to tylko kwestia czasu, gdy uda się ustalić DNA sprawcy.

Jednocześnie policjanci apelują o pomoc do mieszkańców Poznania. - Prosimy o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego oraz osoby, które być może były świadkami zdarzenia lub mają o nim jakiekolwiek informacje, a wcześniej nie kontaktowały się z Policją - mówi Liszczyńska.

Informacje można przekazać oficerom operacyjnym Archiwum X pod nr tel. 572 900 236 lub mailowo: [email protected] Warto zwrócić uwagę na portret pamięciowy sprawcy, wykonany zaraz po napadzie. Według relacji pokrzywdzonej napastnik był bardzo młody (17-21 lat) i szczupły, miał ok. 175 cm wzrostu, trójkątną twarz i włosy w kolorze ciemny blond. Ubrany był w kraciastą koszulę i pomarańczowy T-shirt. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!