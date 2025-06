Tragedia na przejeździe kolejowym w Tarnowie. Kierowca zginął po zderzeniu z pociągiem!

Do dramatycznego zdarzenia doszło tuż po godzinie 9:00. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym w Tarnowie, na terenie powiatu obornickiego. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, policję i ratowników medycznych.

Na oznakowanym sygnalizacją świetlną przejeździe kolejowym, samochód osobowy marki Ford Fiesta wjechał zderzył się z pociągiem pasażerskim jadącym z Poznania do Kołobrzegu. Niestety, mimo podjętych działań ratowniczych, życia kierowcy auta nie udało się uratować.

- 62-letni kierowca jechał sam. Na miejsce skierowano grupę śledczą policjantów z Obornik. Jedzie też tam prokurator. PKP organizuje komunikacje zastępczą - mówi "Super Expressowi" Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Na pokładzie pociągu znajdowali się pasażerowie – żadna z osób jadących składem nie została poszkodowana. Obecnie na miejscu wypadku pracuje pięć zastępów straży pożarnej.

Ruch kolejowy na trasie został całkowicie wstrzymany do odwołania. Służby prowadzą działania wyjaśniające okoliczności tragedii. Przyczyna wypadku na razie nie jest znana – ustala ją policja pod nadzorem prokuratora.

Utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pasażerowie proszeni są o sprawdzanie bieżących informacji na temat opóźnień lub zmian w kursowaniu składów.

Przejazdy kolejowe to jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogowej mapie Polski. Choć oznaczone i zabezpieczone, co roku dochodzi na nich do dziesiątek tragicznych wypadków. Wiele z nich kończy się śmiercią lub ciężkimi obrażeniami. Najczęstszą przyczyną tragedii jest lekceważenie znaków, ignorowanie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz omijanie rogatek.

Chwila pośpiechu może kosztować życie – pociąg, mimo hamowania, potrzebuje nawet kilkuset metrów, by się zatrzymać. Każdego roku w kampaniach społecznych przypomina się kierowcom i pieszym, że na torach nie ma miejsca na brawurę.

Zbliżając się do przejazdu kolejowego, trzeba zawsze zachować szczególną ostrożność, zwolnić, rozejrzeć się i upewnić, że można bezpiecznie przejechać. Przestrzeganie tych zasad to nie tylko obowiązek – to szansa, by uniknąć tragedii, które każdego roku odbierają życie dziesiątkom osób.