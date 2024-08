Tragedia w Poznaniu. Czy to ognisty podmuch zabił strażaków?! Nowa hipoteza szokuje

Tragiczny pożar kamienicy w Poznaniu. Zginęli dwaj strażacy

Ta noc nie była spokojna. Po północy połową miasta dosłownie zatrzęsło. Rutynowa akcja w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 zamieniła się w piekło na ziemi, bo pożar piwnicy wywołał niewyobrażalną wręcz eksplozję. Tak silną, że odłamki szkła przebijały mundury i raniły ciała strażaków, a ich hełmy o mało nie spadały. Dwóch ogniomistrzów straciło w pożarze życie. To oni jako jedni z pierwszych weszli do piwnicy, by zlokalizować źródło dymu.

34-letni Patryk Michalski był świetnym lekkoatletą, który rzucał oszczepem i osiągał spektakularne wyniki i przez długi czas myślał, że to właśnie sport będzie jego sposobem na życie. Jednak po szkole średniej postanowił zostać strażakiem. Przeniósł się z województwa kujawsko-pomorskiego do Poznania i tutaj układał sobie życie. Łukasz Włodarczyk z kolei od dzieciństwa wiedział, że pójdzie w ślady ojca strażaka i też będzie pomagał innym. Studiował też ratownictwo medyczne. Właśnie w rodzinnej Tuchorzy pod Wolsztynem w Wielkopolsce kończył budowę domu, do którego chciał się wprowadzić niebawem z ukochaną żoną i dwójką małych dzieci: siedmioletnim synkiem i czteroletnią córeczką. - Był spokojnym, pomocnym i życzliwym kolegą - mówi o druhu Włodarczyku Janusz Kaczmarek, prezes OSP Tuchorza.

Sprawą pożaru, wybuchu i śmierci strażaków zajmują się już śledczy. Między innymi przesłuchują oni świadków wybuchu.- Zauważyłam dym buchający z piwnicy jak para z lokomotywy - mówiła Super Expressowi Alicja Świder z drugiego piętra kamienicy, która na parterze prowadziła też swój gabinet kosmetyczny.

- To był świst jakby rakieta startowała - opisuje samą eksplozję Bartosz Kaczmarek, z kamienicy naprzeciwko. Jedna z hipotez, o której nieoficjalnie mówią też sami strażacy, jest taka, że mogło dojść do ognistego podmuchu. Do zapłonu doszło, gdy strażacy otwierali kolejne drzwi. - To zjawisko występuje, gdy nastąpi dopowietrzenie mieszających się gazów palnych. Wystarczy otworzyć drzwi - mówi Super Expressowi Krzysztof Łangowski, biegły sądowy z zakresu pożarnictwa i wybuchów. Specjalista podkreśla, że jest to zjawisko bardzo niebezpieczne.

- Dochodzi do niego, gdy pożar jest niedotleniony i gdy strefa spalania wytworzy dużą ilość gazów pożarowych. Są pewne symptomy, że może dojść do takiego podmuchu, są to drżące, okopcone szyby, buchający, pulsujący i gwałtowny czarny dym wydobywający się szczelinami z pomieszczeń - wyjaśnia Łangowski.

Wybuch spowodowany ognistym podmuchem jest ogromny, nieporównywalny z niczym innym. W Poznaniu eksplozja pochłonęła dwa życia. Pogrzeb druha Włodarczyka odbędzie się w jego rodzinnej Tuchorzy w czwartek, 29 sierpnia. Druh Patryk Michalski spocznie na cmentarzu dzień później.