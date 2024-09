i Autor: UNSPLASH/zdj. ilustracyjne Tragedia w Poznaniu. W mieszkaniu znaleziono ciało młodego mężczyzny. To amerykański żołnierz!

Tragedia w Poznaniu. W mieszkaniu znaleziono ciało młodego mężczyzny. To amerykański żołnierz!

We wtorek (3 września) w Poznaniu przy ul. Wojskowej doszło do tragicznego zdarzenia. Dramat ten wstrząsnął mieszkańcami okolicy. Jak się okazało, w jednym z mieszkań znaleziono ciało młodego mężczyzny. Szybko ustalono, że był to amerykański żołnierz, który stacjonował w pobliskiej bazie wojskowej. Trwa wyjaśnianie okoliczności jego śmierci.