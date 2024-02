Tragiczna śmierć 6-letniej dziewczynki! "Wymiotowała krwią"

Katolicka księgarnia poszła na wojnę z WOŚP. To zrobiła z symbolem Fundacji Owsiaka. Ludzie zniesmaczeni

Jak przekazuje portal i.pl, do zdarzenia doszło w miejscowości Piechanin. Strażacy, policja i ratownicy medyczni zostali wezwani na interwencję do jednego z domów. - Jechaliśmy tam do pomocy zespołowi ratownictwa medycznego. Był tam również śmigłowiec LPR, czyli lotniczego pogotowia ratunkowego. Pomagaliśmy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziewczynki w wieku 6 lat. Lekarz stwierdził zgon- mówił dziennikarzom portalu dyżurny wielkopolskich strażaków.

Wciąż nieznane są dokładne okoliczności śmierci dziecka. - Mogę powiedzieć, że zgłoszenie było do 6-letniego dziecka, które zaczęło wymiotować krwią. Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR, podjęli resuscytację i ponad godzinę próbowali ratować to dziecko, jednak się nie udało - powiedział krótko "i.pl" asp. Jarosław Lemański z kościańskiej policji.

