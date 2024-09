Tragiczny finał remontu wybiegu dla psa pod Koninem! 47-latek wykrwawił się na śmierć

Tragiczny finał prac ogrodowych pod Koninem! 47-latek wykrwawił się na śmierć

Jak poinformowała Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, we wtorek, 24 września w miejscowości Sadlno, w gminie Wierzbinek doszło do tragicznego wypadku. 47-latek piłą mechaniczną remontował wybieg dla swojego psa. Niestety, mężczyzna piłą mechaniczną odciął sobie rękę i upadł na ziemię. Gdy go zauważono, na pomoc było już za późno. Mężczyzna wykrwawił się na śmierć.

- Rozpoczęliśmy czynności z art. 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci - mówi Super Expressowi Maria Baranowska.

Policja apeluje o ostrożność przy wykonywaniu przydomowych prac. Aby uniknąć wypadków, które bardzo często bywają tragiczne w skutkach, należy odpowiednio zaplanować wykonywanie prac, uwzględniając przerwy na odpoczynek oraz rozsądnie i poważnie podejść do zasad bezpieczeństwa. - Zróbmy wszystko, aby takie prace były bezpieczne dla nas i dla osób z naszego otoczenia - dodają mundurowi.

