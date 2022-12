Trzech pijanych nastolatków uszkodziło 11 samochodów w Gnieźnie

Leszno. Co dalej z trzylatkiem, który zadławił się orzeszkiem? Konieczna specjalistyczna opieka

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Trzej nastolatkowie idąc ulicami Gniezna niszczyli zaparkowane tam samochody: uszkadzali lusterka, maski i zderzaki - powiedziała PAP rzeczniczka gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska. Zgłoszenie o zdarzeniu gnieźnieńscy funkcjonariusze odebrali po godzinie 2. Na miejsce wysłano trzy patrole policji. Zatrzymani osiemnastolatkowie i siedemnastolatek byli pod wpływem alkoholu. Serwis moje-gniezno.pl podał, że cały czas trwa szacowanie strat. Mogą one wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mężczyźni w niedzielę usłyszeli zarzuty. Za uszkodzenie mienia grozi im kara do pięciu lat więzienia.