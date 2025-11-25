Uciekał przed policją w Poznaniu! Porzucił swoje auto i zniknął w mieście

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-25 20:10

Policja prowadzi obławę na kierowcę, który zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe podczas rutynowej kontroli drogowej. Mężczyzna przyspieszył, porzucił samochód i zbiegł z miejsca zdarzenia – informuje Radio Poznań.

Radiowóz policyjny w akcji

i

Autor: Oleg Marusic/REPORTER/ East News
Super Express Google News

Do zdarzenia doszło 25 listopada tuż przed godziną 15:00 w rejonie poznańskiego Nowego Miasta. Jak podaje Radio Poznań, policjanci patrolujący ulice próbowali zatrzymać kierowcę do rutynowej kontroli.

Mężczyzna, który poruszał się ulicą Krzywoustego, całkowicie zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe funkcjonariuszy. Zamiast się zatrzymać, przyspieszył i zaczął uciekać, narażając siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

Po chwili kierowca porzucił swój samochód – Dodge – przy ulicy Termalnej i zbiegł w nieznanym kierunku. Policja natychmiast zabezpieczyła pojazd oraz teren, a funkcjonariusze rozpoczęli obławę w celu zatrzymania mężczyzny.

Polecany artykuł:

7-letnia Amelka zginęła w rosyjskim ataku na Ukrainie! Poznańska prokuratura ba…

Jak udało się nam ustalić, wciąż trwa intensywne poszukiwanie kierowcy. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego ucieczki. Funkcjonariusze analizują zapis monitoringu i zabezpieczone ślady w porzuconym pojeździe.

Więcej informacji wkrótce! 

Zamieć śnieżna uwięziła ich w aucie. Policjanci ruszyli na pomoc
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA POLICJA
WIELKOPOLSKA
WYPADEK WIELKOPOLSKA