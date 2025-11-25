Uciekał przed policją w Poznaniu! Porzucił swoje auto i zniknął w mieście

Do zdarzenia doszło 25 listopada tuż przed godziną 15:00 w rejonie poznańskiego Nowego Miasta. Jak podaje Radio Poznań, policjanci patrolujący ulice próbowali zatrzymać kierowcę do rutynowej kontroli.

Mężczyzna, który poruszał się ulicą Krzywoustego, całkowicie zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe funkcjonariuszy. Zamiast się zatrzymać, przyspieszył i zaczął uciekać, narażając siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

Po chwili kierowca porzucił swój samochód – Dodge – przy ulicy Termalnej i zbiegł w nieznanym kierunku. Policja natychmiast zabezpieczyła pojazd oraz teren, a funkcjonariusze rozpoczęli obławę w celu zatrzymania mężczyzny.

Jak udało się nam ustalić, wciąż trwa intensywne poszukiwanie kierowcy. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego ucieczki. Funkcjonariusze analizują zapis monitoringu i zabezpieczone ślady w porzuconym pojeździe.

Więcej informacji wkrótce!