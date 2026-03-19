Ukradł auto kuriera i zginął po uderzeniu w drzewo. Policja publikuje te zdjęcia i prosi o pomoc

Do dramatycznych wydarzeń doszło 19 stycznia 2026 roku w Wielkopolsce. Około godziny 14:30 w Kórniku skradziono samochód kurierski firmy InPost – Forda Transita. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Sprawca natychmiast ruszył w kierunku Miłosławia. W pościg za nim włączyli się strażnicy miejscy oraz policjanci z Kórnika i Książa Wielkopolskiego. Ucieczka zakończyła się jednak tragedią.

W Miłosławiu, na ulicy Dworcowej, kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na prawe pobocze, uderzając z ogromną siłą w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna został wyrzucony z auta.

Jak relacjonował w rozmowie z Radiem Poznań aspirant Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni:

Samo zderzenie z drzewem mężczyzna przeżył, ale po kilku minutach doszło do zatrzymania krążenia. Prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa, niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych – stwierdzony został zgon.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Jak poinformowali policjanci z Wrześni, mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów ani telefonu komórkowego. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości.

Dlatego we wtorek, 17 marca funkcjonariusze opublikowali nowe informacje i zwracają się z apelem do mieszkańców o pomoc. Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Znakiem szczególnym zmarłego jest tatuaż w kształcie odbicia „zwierzęcej łapy”, znajdujący się na prawej dłoni, po zewnętrznej stronie. Zdjęcie jest dostępne na stronie policji TUTAJ.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni przy ul. Szkolnej 23 lub telefonicznie pod numerami: 47 77 353 06 albo 47 77 352 00.