Wandal utopił figurę Jezusa w chrzcielnicy pod Poznaniem. 41-latkowi grozi długa odsiadka

Do ataku w kościele doszło pod koniec stycznia w Koziegłowach pod Poznaniem. W biały dzień ktoś wszedł do świątyni i zdewastował wnętrze kościoła. Wszedł do środka bocznymi drzwiami i totalnie zdemolował jego wnętrze - poprzewracał figury, pozrzucał obrazy oraz poprzewracał świeczniki. Mundurowi szybko ustalili, że to wyczyn 41-latka z tej samej gminy i zatrzymali go.

- Podejrzany usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych, zniszczenia mienia oraz kradzieży lichtarzy - mówi Marta Mróz z poznańskiej policji. Mężczyzna nie przyznał się do niczego. Na razie wandal i złodziej musi stawiać się na policji oraz ma zakaz opuszczania kraju. Za wszystko grozi mu do 5 lat więzienia.

