Wdrapał się po rusztowaniu na 60-metrową wieżę kościoła! Tak się tłumaczył. Nie do wiary!

Wszystko wydarzyło się w nocy, na szczęście ktoś zauważył śmiała i zadzwonił po pomoc. Żeby ściągnąć mężczyznę z rusztowania do pracy ruszyli policjanci, ratownicy i straż pożarna.

– Mężczyzna wszedł na samą górę rusztowania okalającego remontowaną wieżę kościoła. Jak tłumaczył, chciał jedynie zrobić zdjęcia. Resztę nocy spędził na komendzie trzeźwiejąc – informują policjanci z Kościana. Jak dodają mundurowi, mężczyzna resztę nocy spędził na komendzie trzeźwiejąc. Wkrótce poniesie konsekwencje swojego wyczynu. - Odradzamy takie takie skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne pomysły - apelują policjanci.

