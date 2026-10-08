Pogoda w Poznaniu: 9-11 października

Pogoda w Poznaniu w najbliższy weekend pokaże dwa oblicza. Od piątku do niedzieli aura będzie się dynamicznie zmieniać, przechodząc od pochmurnego i wietrznego dnia, przez cieplejszy, ale deszczowy, aż po chłodniejszy, lecz suchy finał. Temperatury w ciągu dnia będą się wahać od około 13 do niemal 16 stopni Celsjusza, a noce przyniosą spadki do około 8 stopni.

Początek weekendu z chmurami i wiatrem

Piątek, 9 października, rozpocznie weekend w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 14 stopni, a w nocy temperatura spadnie do blisko 9 stopni. Tego dnia mieszkańcy odczują też najmocniejszy wiatr w ciągu całego weekendu – jego prędkość może sięgać 6 m/s. Prognozy wskazują również na możliwość wystąpienia niewielkich opadów deszczu.

Sobota: cieplej, ale z deszczem

W sobotę, 10 października, aura w Poznaniu wyraźnie się zmieni. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą blisko 16 stopni Celsjusza. Noc również zapowiada się łagodniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni. Jest jednak pewien haczyk – to właśnie w sobotę prognozowane są największe opady deszczu, które mogą wpłynąć na plany na świeżym powietrzu. Wiatr na szczęście nieco osłabnie w porównaniu do piątku i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Niedziela przyniesie poprawę aury

Zupełnie inaczej zapowiada się niedziela. 11 października przyniesie w Poznaniu znaczną poprawę pogody pod względem opadów – tego dnia deszcz nie powinien się już pojawić. Zachmurzenie będzie umiarkowane, co daje szansę na więcej przejaśnień. Będzie jednak chłodniej niż w sobotę, a maksymalna temperatura w ciągu dnia spadnie do około 13-14 stopni. Niedzielna noc okaże się najzimniejsza w całym weekendzie, z temperaturą spadającą do około 8 stopni. Wiatr utrzyma umiarkowaną prędkość z poprzedniego dnia.

Jak spędzić weekend w Poznaniu przy takiej pogodzie?

Zmienna prognoza sugeruje, że plany na weekend warto dostosować do pogody. Sobota, choć najcieplejsza, z powodu zapowiadanego deszczu może nie być najlepszym wyborem na długie spacery czy aktywności w plenerze. To może być dobra okazja, by skorzystać z kulturalnej oferty miasta lub spędzić czas w jednej z kawiarni. Niedziela natomiast, mimo niższej temperatury, zapowiada się idealnie na wyjście do parku czy jesienny spacer po mieście, ponieważ nie będzie padać. Cieplejsze ubranie, zwłaszcza wieczorem, z pewnością się przyda.

Dane pogodowe: OpenWeather