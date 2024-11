Janina i Łucja skonały w męczarniach. To ich znajoma stoi za szokującymi zabójstwami w Poznaniu

Wronki. Zwolnienia grupowe w Amice. Tyle osób straci pracę

39 osób straci pracę w Amice w ramach zwolnień grupowych - informuje PAP. Produkująca sprzęt AGD spółka poinformowała o zawarciu porozumienia ze Związkiem Zawodowym Pracowników Amica, zgodnie z którym wszystkie osoby zostaną zwolnione w okresie od 20 listopada do 20 grudnia br. Zgodnie z nim strony wypracowały kryteria doboru osób, z którymi zostaną rozwiązane umowy o pracę, i zakres świadczeń, które będą im przysługiwały po odejściu.

Amica zgłosiła zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych już w październiku br., ale pierwotnie miało nimi zostać objętych 49 pracowników zakładu we Wronkach. Pod koniec miesiąca rozpoczęły się w tej sprawie konsultacje ze związkami zawodowymi, które zakończyły się właśnie teraz.

Jakie są przyczyny zwolnień grupowych w Amice?

Za powodami zwolnień grupowych w Amice, jak informowała sama spółka, stoi utrzymujący się na rynku krajowym i rynkach europejskich trend spadkowy dotyczący popytu na sprzęt AGD. To prowadzi z kolei do spadku wartości i wolumenu sprzedaży, które są mniejsze od prognozowanych, i obniżenia wysokości przychodów z tytułu oferowanych konsumentom produktów i towarów. W związku z tym "zaistniała konieczność dostosowania poziomu zatrudnienia do aktualnego otoczenia gospodarczego".

Amica nie podała jeszcze, na jakie oszczędności może liczyć w związku ze zwolnieniami grupowymi - będą one znane dokładnie po zakończeniu całej procedury.