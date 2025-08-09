Wspiął się na dźwig w Poznaniu i nie chciał zejść! Akcja na wysokości

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-08-09 12:23

Mężczyzna włamał się do dźwigu stojącego nad jeziorem na poznańskiej Malcie i wspiął się na samą górę. Nie chciał zejść, a ponieważ sytuacja groziła tragedią, na miejsce wezwano policyjnych negocjatorów. Akcja policjantów nad Maltą trwała godzinami, a mężczyzna tkwił na dźwigu. Wieczorem poinformowano o zwrocie akcji. Jak skończyła się ta groźna sytuacja?

Wspiął się na dźwig i nie chciał zejść

i

Autor: Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne), @Poznanmoment/Instagram

Dramat nad Jeziorem Maltańskim. 50-letni mężczyzna przez siedem godzin siedział na dźwigu

Dramatyczne zdarzenia nad jeziorem Malta w Poznaniu! Mężczyzna wspiął się na stojący tam dźwig i nie chciał zejść. W piątek, 8 sierpnia, nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu miała miejsce akcja ratunkowa z udziałem policji, straży pożarnej i policyjnego negocjatora. Około godziny 13:00 mężczyzna wszedł na mierzącą około 50 metrów konstrukcję dźwigu i odmówił zejścia na ziemię. Na miejsce skierowano wszystkie służby – funkcjonariuszy, strażaków i negocjatorów. – Ustalamy, kim jest i dlaczego tam wszedł. Nie wykluczamy, że to osoba w kryzysie emocjonalnym – informowała w trakcie akcji Iwona Liszczyńska z poznańskiej policji. W sieci pojawiły się spekulacje, jakoby desperacja mężczyzny miała być spowodowana śmiercią bliskiej osoby. Policja zdementowała te informacje, podkreślając, że priorytetem jest bezpieczne sprowadzenie go na ziemię.

ZOBACZ TEŻ: Takich skarbów na dnie jeziora nikt się nie spodziewał! Osuszyli Maltę, zobaczyli TO!

Pięć godzin negocjacji zakończonych sukcesem. Mężczyzna wieczorem zszedł na ziemię

Przez pięć godzin policyjny negocjator prowadził rozmowy z mężczyzną, starając się nakłonić go do zejścia. Dopiero po godzinie 20:00 nastąpił przełom – przy asyście strażaków i policjantów 50-latek bezpiecznie opuścił konstrukcję. – Dzięki pracy negocjatorów i wsparciu strażaków mężczyznę udało się sprowadzić na dół. Została mu udzielona pomoc medyczna, a następnie przewieziono go do szpitala. Jego zachowanie zostanie poddane ocenie prawno-karnej – przekazał podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123pokonackryzys.pl

Super Express Google News
Sonda
Jak oceniasz komunikację miejską w Poznaniu?
Quiz. Czy poznajesz historyczne budynki w Poznaniu?
Pytanie 1 z 10
Miejsce to na mapie Poznania jest do dziś, jednak wygląda nieco inaczej. Co to za budynek?
Poznań przed wojną
Dźwig runął na ziemię, zabijając operatora. Policja poszukuje tych osób
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MALTA POZNAŃ
DŹWIG