Wspiął się na dźwig w Poznaniu i nie chciał zejść! Akcja na wysokości

Dramat nad Jeziorem Maltańskim. 50-letni mężczyzna przez siedem godzin siedział na dźwigu

Dramatyczne zdarzenia nad jeziorem Malta w Poznaniu! Mężczyzna wspiął się na stojący tam dźwig i nie chciał zejść. W piątek, 8 sierpnia, nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu miała miejsce akcja ratunkowa z udziałem policji, straży pożarnej i policyjnego negocjatora. Około godziny 13:00 mężczyzna wszedł na mierzącą około 50 metrów konstrukcję dźwigu i odmówił zejścia na ziemię. Na miejsce skierowano wszystkie służby – funkcjonariuszy, strażaków i negocjatorów. – Ustalamy, kim jest i dlaczego tam wszedł. Nie wykluczamy, że to osoba w kryzysie emocjonalnym – informowała w trakcie akcji Iwona Liszczyńska z poznańskiej policji. W sieci pojawiły się spekulacje, jakoby desperacja mężczyzny miała być spowodowana śmiercią bliskiej osoby. Policja zdementowała te informacje, podkreślając, że priorytetem jest bezpieczne sprowadzenie go na ziemię.

Pięć godzin negocjacji zakończonych sukcesem. Mężczyzna wieczorem zszedł na ziemię

Przez pięć godzin policyjny negocjator prowadził rozmowy z mężczyzną, starając się nakłonić go do zejścia. Dopiero po godzinie 20:00 nastąpił przełom – przy asyście strażaków i policjantów 50-latek bezpiecznie opuścił konstrukcję. – Dzięki pracy negocjatorów i wsparciu strażaków mężczyznę udało się sprowadzić na dół. Została mu udzielona pomoc medyczna, a następnie przewieziono go do szpitala. Jego zachowanie zostanie poddane ocenie prawno-karnej – przekazał podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123pokonackryzys.pl

