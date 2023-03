Wyskoczył z 6. piętra! Tragiczna śmierć pacjenta szpitala w Poznaniu

Nie żyje pacjent Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Wyskoczył z 6. piętra

Prokuratura w Poznaniu wyjaśnia przyczyny i okoliczności śmierci pacjenta tamtejszego szpitala wojewódzkiego, który wyskoczył z okna łazienki placówki znajdującego się na 6. piętrze - informuje Epoznan.pl. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych w niedzielę, 19 marca, przed północą. 68-latek, który przebywał na oddziale transplantologii, zginął na miejscu, choć podjęto wobec niego jeszcze akcję ratowniczą. Śledczy wykluczyli wstępnie, by do śmierci mężczyzny mogły się przyczynić osoby trzecie.

