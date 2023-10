i Autor: Marcin Bosacki / Facebook (screenshot) Zdjął plakat wyborczy i zawiesił plakat konkurenta

Wyborcza walka na banery. Zwolennik PiS odciął baner kandydata opozycji w Poznaniu

Jeżeli jakiś kandydat w wyborach powiesi swój baner, nikt inny nie ma prawa go zdejmować na własną rękę. Nawet, gdy jest on powieszony nielegalnie, bądź bez pozwolenia. Wszystko to jest zagrożone wysokimi karami i mandatami, oraz może być traktowane jako akt wandalizmu. Taka sytuacja miała miejsce w Poznaniu w czwartek, 12 października z banerem kandydata na posła - Marcina Bosackiego.