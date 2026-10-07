Wyhodowali prawdziwego giganta! Ta dynia waży 918 kg i ma rekord Polski

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-07 9:29

To nie jest zwykła dynia! „Renia” wyhodowana w Rgielsku w gminie Wągrowiec waży aż 918 kilogramów i właśnie została najcięższą dynią w Polsce w 2026 roku. Gigantyczny okaz wyhodowali Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie. Podczas ważenia na Bania Fest – Festiwalu Dyni w Krapkowicach „Renia” ustanowiła nowy rekord Polski.

Takiego wyniku w gminie Wągrowiec jeszcze nie było. „Renia” osiągnęła imponującą wagę 918 kilogramów, dzięki czemu została najcięższą dynią w Polsce w 2026 roku.

Gigantyczny okaz pochodzi z Rgielska, a za jego uprawę odpowiadają Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie. To właśnie ich dynia podczas ważenia na Bania Fest – Festiwalu Dyni w Krapkowicach okazała się rekordowa.

Dynia z Rgielska najcięższa w Polsce

Informację o sukcesie przekazała gmina Wągrowiec, która nie kryje dumy z osiągnięcia swoich mieszkańców.

Z dumą informujemy, że najcięższa dynia w Polsce w 2026 roku pochodzi z Rgielska w Gminie Wągrowiec! – poinformowano.

„Renia” ustanowiła tym samym nowy rekord Polski w kategorii najcięższej dyni.

To efekt nie tylko wyjątkowych rozmiarów warzywa, ale także wielu miesięcy pracy. Jak podkreśla gmina, rekordowy wynik pokazuje, że pasja, doświadczenie, wytrwałość i ciężka praca mieszkańców mogą prowadzić do osiągania rezultatów na skalę całego kraju.

Wielka duma mieszkańców

Krzysztofowi i Tomaszowi Olejniczakom pogratulowała gmina Wągrowiec, życząc im kolejnych rekordowych upraw.

918-kilogramowa „Renia” z Rgielska ma więc w tym roku szczególny powód, by przyciągać uwagę. To właśnie ona została najcięższą dynią w Polsce.

Wyhodowali prawdziwego giganta! Ta dynia waży 918 kg i ma rekord Polski
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