Wyhodowali prawdziwego giganta! Ta dynia waży 918 kg i ma rekord Polski

Takiego wyniku w gminie Wągrowiec jeszcze nie było. „Renia” osiągnęła imponującą wagę 918 kilogramów, dzięki czemu została najcięższą dynią w Polsce w 2026 roku.

Gigantyczny okaz pochodzi z Rgielska, a za jego uprawę odpowiadają Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie. To właśnie ich dynia podczas ważenia na Bania Fest – Festiwalu Dyni w Krapkowicach okazała się rekordowa.

Dynia z Rgielska najcięższa w Polsce

Informację o sukcesie przekazała gmina Wągrowiec, która nie kryje dumy z osiągnięcia swoich mieszkańców.

– Z dumą informujemy, że najcięższa dynia w Polsce w 2026 roku pochodzi z Rgielska w Gminie Wągrowiec! – poinformowano.

„Renia” ustanowiła tym samym nowy rekord Polski w kategorii najcięższej dyni.

To efekt nie tylko wyjątkowych rozmiarów warzywa, ale także wielu miesięcy pracy. Jak podkreśla gmina, rekordowy wynik pokazuje, że pasja, doświadczenie, wytrwałość i ciężka praca mieszkańców mogą prowadzić do osiągania rezultatów na skalę całego kraju.

Wielka duma mieszkańców

Krzysztofowi i Tomaszowi Olejniczakom pogratulowała gmina Wągrowiec, życząc im kolejnych rekordowych upraw.

918-kilogramowa „Renia” z Rgielska ma więc w tym roku szczególny powód, by przyciągać uwagę. To właśnie ona została najcięższą dynią w Polsce.

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