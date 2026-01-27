Wyjazd do pracy zakończył się zaginięciem. Agnieszka nie daje znaku życia od miesięcy

Komenda Miejska Policji w Lesznie poinformowała o zaginięciu Agnieszki Jasiak, 42-letniej mieszkanki Leszna. Jak wynika z przekazanych informacji, kobieta w marcu 2025 roku wyjechała do Holandii, gdzie podjęła pracę. Przez długi czas regularnie kontaktowała się z rodziną za pośrednictwem komunikatorów internetowych, informując bliskich o swojej sytuacji i codziennym życiu za granicą.

Czytaj także: Wyszedł z domu i nikt go już nie widział. Co się stało z 14-letnim Mateuszem?

Niepokój pojawił się w momencie, gdy kontakt z kobietą nagle się urwał. Ostatni raz Agnieszka Jasiak skontaktowała się z rodziną 26 listopada 2025 roku. Od tamtej pory nie odezwała się do bliskich, nie odpowiada na wiadomości ani próby nawiązania połączenia. Zaniepokojona rodzina przez pewien czas próbowała ustalić, co mogło się stać, jednak brak jakichkolwiek informacji skłonił ją do zgłoszenia sprawy na policję.

Zawiadomienie o zaginięciu 42-latki wpłynęło do leszczyńskiej komendy 23 stycznia br. Od tego momentu policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie miejsca pobytu kobiety oraz wyjaśnienie okoliczności jej zaginięcia. Sprawdzane są dostępne informacje, a funkcjonariusze liczą również na pomoc osób trzecich.

Policja opublikowała rysopis zaginionej. Agnieszka Jasiak ma około 150 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie, ciemne włosy oraz ciemne oczy. Jej cechą charakterystyczną jest tatuaż znajdujący się na lewym barku, jednak jego dokładny wizerunek nie jest obecnie znany. Informacji na temat ubioru, w jakim kobieta mogła przebywać w chwili zaginięcia, nie udało się ustalić.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Agnieszkę Jasiak lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Lesznie pod numerem telefonu 47 77 31 655 lub pod numerem alarmowym 112. Policja podkreśla, że każda informacja – nawet z pozoru błaha – może okazać się kluczowa w prowadzonych poszukiwaniach.