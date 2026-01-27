Wyszedł z domu i nikt go już nie widział. Co się stało z 14-letnim Mateuszem?

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kole, Mateusz Kaczmarek, 14-letni mieszkaniec Koła, zaginął w niedzielę, 25 stycznia. Około godziny 14.00 wyszedł z domu i od tamtej pory nie wrócił ani nie skontaktował się z bliskimi. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie, a policjanci rozpoczęli działania poszukiwawcze.

Funkcjonariusze publikują rysopis chłopca i liczą na pomoc mieszkańców. Mateusz ma około 174 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne, kręcone włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarne spodnie dresowe oraz kurtkę w kolorach granatowym, białym i czerwonym. Miał na sobie niebieskie buty sportowe typu adidasy. Policja podaje również, że chłopiec posiadał czarną torebkę noszoną na ramię.

– Każda informacja może mieć znaczenie – podkreślają policjanci z Koła. Funkcjonariusze sprawdzają możliwe miejsca pobytu nastolatka, analizują zgromadzone informacje i prowadzą czynności mające na celu jak najszybsze odnalezienie zaginionego.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć Mateusza lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące jego aktualnego miejsca pobytu, o pilny kontakt. Informacje można przekazywać Dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Kole pod numerem telefonu 47 77 44 200 lub zgłosić się do najbliższej jednostki Policji.

Mundurowi proszą również o udostępnianie komunikatu w mediach społecznościowych. Im więcej osób zapozna się z wizerunkiem i opisem zaginionego chłopca, tym większa szansa na jego szybkie i bezpieczne odnalezienie. Policja zapewnia, że każda, nawet z pozoru drobna informacja, może okazać się kluczowa w prowadzonych poszukiwaniach.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.