Wyniki Eurojackpot 22.08.2025

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 22 sierpnia, wygrana wynosiła 140 milionów złotych. Nikomu jednak nie udało się trafnie wytypować zestawu liczb, który był następujący: 3, 14, 16, 22, 34 oraz 7 i 10. Również żaden z graczy nie zgarnął wygranej drugiego stopnia (5+1). Natomiast padło aż 20 wygranych trzeciego stopnia (5+0). Najwięcej, bo aż 12, odnotowano w Niemczech. Szczęście uśmiechnęło się również do graczy z Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Włoch i Polski.

Wysoka wygrana w Polsce

W Polsce szczęśliwy kupon wypełniony został w Poznaniu, w punkcie Lotto na Osiedlu Orła Białego. Gracz zgarnął prawie milion złotych, a dokładnie 997235 zł, od których będzie musiał zapłacić obowiązujący w Polsce 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. To ogromny zastrzyk gotówki, który pozwoli na przedłużenie wakacji, ale także zapewni całkiem luksusowe życie.

Kumulacja wciąż do rozbicia

W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 26 sierpnia, na graczy czeka jeszcze więcej emocji i jeszcze większa wygrana. Kumulacja wciąż rośnie i obecnie wynosi aż 170 milionów złotych. Jest więc o co walczyć!

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy listę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

