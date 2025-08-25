Spis treści
Wyniki Eurojackpot 22.08.2025
W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 22 sierpnia, wygrana wynosiła 140 milionów złotych. Nikomu jednak nie udało się trafnie wytypować zestawu liczb, który był następujący: 3, 14, 16, 22, 34 oraz 7 i 10. Również żaden z graczy nie zgarnął wygranej drugiego stopnia (5+1). Natomiast padło aż 20 wygranych trzeciego stopnia (5+0). Najwięcej, bo aż 12, odnotowano w Niemczech. Szczęście uśmiechnęło się również do graczy z Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Włoch i Polski.
Wysoka wygrana w Polsce
W Polsce szczęśliwy kupon wypełniony został w Poznaniu, w punkcie Lotto na Osiedlu Orła Białego. Gracz zgarnął prawie milion złotych, a dokładnie 997235 zł, od których będzie musiał zapłacić obowiązujący w Polsce 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. To ogromny zastrzyk gotówki, który pozwoli na przedłużenie wakacji, ale także zapewni całkiem luksusowe życie.
Kumulacja wciąż do rozbicia
W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 26 sierpnia, na graczy czeka jeszcze więcej emocji i jeszcze większa wygrana. Kumulacja wciąż rośnie i obecnie wynosi aż 170 milionów złotych. Jest więc o co walczyć!
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy listę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.