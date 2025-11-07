Wzięli auto sąsiada i utknęli w błocie! Zatrzymano dwóch 18-latków. Jeden ukrył się na cmentarzu

Anna Kisiel
2025-11-07 9:05

Nie trzeba być detektywem, by przewidzieć finał tej historii. Dwóch 18-latków z powiatu kolskiego ukradło samochód swojego sąsiada, ale daleko nie odjechali — pojazd ugrzązł na polnej drodze. Dzięki błyskawicznej akcji kryminalnych z Koła młodzi złodzieje szybko trafili w ręce policji.

Autor: KPP Koło/ Materiały prasowe
  • Dwóch 18-latków z Koła "pożyczyło" samochód sąsiada, który zostawił auto otwarte z kluczykami w stacyjce.
  • Z powodu braku doświadczenia, młodzi złodzieje utknęli na polnej drodze i porzucili pojazd.
  • Policja szybko odzyskała samochód, a sprawcy zostali zatrzymani; jeden z nich ukrywał się na cmentarzu.
  • Jeden z nastolatków próbował już wcześniej ukraść auto temu samemu sąsiadowi. Jakie konsekwencje czekają ich tym razem?

Jak poinformowała policja w Kole, do kradzieży doszło we wtorek, 4 listopada. Dwaj 18-latkowie zauważyli, że ich sąsiad pozostawił samochód otwarty, z kluczykami w stacyjce i pełnym bakiem paliwa. Pokusa okazała się zbyt duża – postanowili „pożyczyć” volkswagena i ruszyć w drogę.

Plan jednak bardzo szybko się rozsypał. Z powodu braku doświadczenia za kierownicą, młodzi mężczyźni nie zdołali odjechać daleko. Auto ugrzęzło na jednej z polnych dróg, a nastolatkowie porzucili pojazd i uciekli.

Policjanci z kolskiej komendy błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania. Już po kilku godzinach samochód został odzyskany, a sprawcy zatrzymani. Jak podaje policja, jeden z nich próbował ukryć się... na cmentarzu.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży pojazdu. Co ciekawe, jeden z 18-latków już rok wcześniej próbował ukraść samochód temu samemu sąsiadowi, ale wtedy został złapany na gorącym uczynku. Teraz obaj odpowiedzą przed sądem.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku:

„Pozostawienie otwartego auta z kluczykami w środku to zaproszenie dla złodzieja i prosta droga do utraty pojazdu” – przypominają funkcjonariusze. 

WIELKOPOLSKA POLICJA
WIELKOPOLSKA
POLICJA KOŁO