Z Polski do Ukrainy w psiej puszce! Mafijny szlak metamfetaminy przerwany

To duży sukces poznańskich i ukraińskich śledczych: funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Poznaniu, jednostki śledczej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, prokuratury ukraińskiej i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

- W trakcie skoordynowanej akcji na terenie obu państw zatrzymano dziesięć osób – siedmiu mężczyzn i trzy kobiety. W Polsce zatrzymano 6 osób w wieku od 20 do 44 lat - informuje Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Podczas przeszukań różnych mieszkań i punktów zabezpieczono leki zawierające pseudoefedrynę, ale też substancje odurzające, prekursory chemiczne, odczynniki, a także dokumentację i liczne nośniki danych. Wszystko wywożono do Ukrainy, by tam produkować metamfetaminę.

- Na terytorium Ukrainy zlikwidowano nielegalne laboratorium narkotykowe - dodaje Wawrzyniak. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw narkotykowych. - Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań - mówi na koniec Wawrzyniak.

Metamfetamina – zabójcza euforia, która niszczy wszystko

Metamfetamina to silnie uzależniający środek psychoaktywny, zaliczany do grupy stymulantów. Działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy – zwiększa energię, czujność i euforię, ale jej długotrwałe stosowanie niesie poważne konsekwencje zdrowotne. Metamfetamina może prowadzić do silnego wyniszczenia organizmu, zaburzeń psychicznych (paranoja, agresja, halucynacje) oraz uszkodzenia mózgu.

Popularna w nielegalnym obrocie "meta" produkowana jest często w prymitywnych, domowych laboratoriach, gdzie nie kontroluje się czystości substancji, co dodatkowo zwiększa ryzyko zatrucia. W Polsce produkcja metamfetaminy jest zakazana, ale nielegalny handel wciąż stanowi poważny problem – zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Często do jej wytwarzania wykorzystywane są leki zawierające pseudoefedrynę. Walka z tym narkotykiem to jedno z głównych wyzwań służb zajmujących się przestępczością narkotykową.