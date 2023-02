i Autor: GlauchauCity, cheifyc/cc0/pixabay 35-letni sprawca tragedii był trzeźwy, jednak przed wypadkiem palił marihuanę / zdjęcie ilustracyjne.

Wypadek śmiertelny

Zabił młodą rowerzystkę na przejściu dla pieszych. Wcześniej palił marihuanę

35-letni mężczyzna, który w czwartek, 9 lutego na oznakowanym przejściu dla pieszych w Poznaniu spowodował wypadek śmiertelny trafił do aresztu. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", mężczyzna przed tragicznym zdarzeniem palił marihuanę. Wykluczono natomiast, by znajdował się pod wpływem alkoholu. Sprawcy śmiertelnego wypadku grozi kara do 12 lat więzienia.