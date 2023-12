Zakaz spędzania wigilii z tymi ludźmi. Ksiądz mówi, że trzeba ich wyprosić z domu

Ksiądz Michał Woźnicki jest chyba jednym z najbardziej kontrowersyjnych duchownych. Jego słowa często wzbudzają skrajne emocje także u osób wierzących. Ten jednak pozostaje niezrażony krytyką i nadal można usłyszeć jego kazania. Wcześniej krytykował między innymi tatuaże, Ewę Swobodę czy reprezentację Polski. Wiele razy był upominany, jednak wciąż swoimi słowami wzbudza spore poruszenie. Ostatnio duchowny zwrócił się do kobiet ze szczególną prośbą. Szczegóły podajemy tutaj: Ksiądz nie chce czuć zapachu kobiet na mszy! Szczególna prośba z ambony. "Proszę zważać na to"

Duchowny po raz kolejny zszokował wiernych i internautów. Ks. Woźnicki nazwał poganami osoby, które są gośćmi na wigilijnej wieczerzy, a do kościoła nie chodzą w ogóle. Oberwało się także osobom homoseksualnym. Z kolei ich ksiądz nazwał grzesznikami. - Jeżeli byś ludzi zaprosił do siebie na wigilię i przyjdą publiczni grzesznicy, to możesz im zwrócić uwagę. Dajmy na to - zaprosiłeś wujka. Wujek przyprowadził partnera (...). Dajmy na to, że nie mógł go zostawić w domu, bo ten skomlałby gorzej niż pies (...) Trudno, upominasz ich. Co ci ostatecznie zostaje? Należy wyprosić ich z domu, a jak nie chcesz naruszyć zasady gościnności (...), to ja wychodzę - powiedział w internetowym kazaniu ks. Woźnicki.

Zobacz fragment kazania: