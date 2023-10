Zamiast szkolnego dzwonka, kościelne dzwony na pogrzebie. Norbert miał tylko 16 lat

Co to takiego?

Spokojny, grzeczny, a przede wszystkim bardzo inteligentny i pracowity uczeń liceum, który naukę stawiał zawsze na pierwszym miejscu, niespodziewanie powiesił się w szafie. Odnalazła go mama. Chociaż prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, być może nigdy nie poznamy odpowiedzi na to najtrudniejsze pytanie: dlaczego?

Do zdarzenia doszło 11 października 2019 roku. – Świetnie się uczył, świadectwa miał tylko z czerwonym paskiem – mówiła nam pani Danuta, jedna z sąsiadek. Był grzecznym, idealnym dzieckiem. – Głównie siedział nad książkami. Jak już wychodził z domu, to po to, by skosić trawnik przed domem – dodali inni sąsiedzi. We wrześniu rozpoczął naukę w liceum w Ostrowie Wielkopolskim. Wszyscy byli z tego bardzo dumni. – Był uzdolniony językowo, chciał iść na studia – mówi ciocia chłopaka.

Ale tego pechowego dnia stało się coś, co popchnęło go do najgorszego. Miał jechać do szkoły. Stało się inaczej… Gdy w pokoju zrobiła się cisza, zaniepokojona mama zaczęła szukać syna. W szafie odkryła jego wiszące ciało. Na pomoc dla Norberta było już za późno.

- Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich, ale sprawdzamy, czy nikt nie nakłonił chłopca do tego czynu – mówił krótko po zdarzeniu Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Ostatnie pożegnanie Norberta odbyło się 17 października 2019 roku. Zmarłego nastolatka żegnały tłumy, wśród nich była rodzina, koledzy i koleżanki ze szkoły...

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.