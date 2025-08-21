Były prymas Polski abp Józef Kowalczyk nie żyje. Przez lata współpracował z Janem Pawłem II

Zmarł abp Józef Kowalczyk, wieloletni nuncjusz apostolski i były Prymas Polski.

Był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, odpowiedzialnym za Konkordat i Ordynariat Polowy.

Duchowny od kilku tygodni przebywał w szpitalu w Tarnowie, gdzie zmarł.

Komunikat w tej sprawie ukazał się na stronie internetowej archidiecezji.

„W nocy 20 sierpnia zmarł abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1989–2010, arcybiskup gnieźnieński Prymas Polski w latach 2010–2014. Był bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II, doprowadził do odtworzenia w 1991 r. Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, negocjował i podpisał w 1993 r. umowę konkordatową między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską” – poinformowano.

Wiadomość o śmierci abp. seniora Józefa Kowalczyka ogłosił w Gnieźnie dzwon św. Wojciech. Arcybiskup Józef Kowalczyk przez ponad dwie dekady miał wpływ na nominacje biskupie w Polsce. Odegrał też znaczącą rolę w wynegocjowaniu Konkordatu oraz przywróceniu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Jak przekazano, duchowny zmarł w szpitalu w Tarnowie, gdzie od ponad trzech tygodni przebywał w poważnym stanie.

Abp senior Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. w Olsztynie, a następnie studiował prawo kanoniczne w Lublinie i Rzymie, gdzie w 1968 r. uzyskał doktorat. W Watykanie pracował m.in. w Kongregacji ds. Sakramentów, Sekretariacie Stanu oraz współtworzył Sekcję Polską, blisko współpracując z Janem Pawłem II. Uczestniczył w tworzeniu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II i towarzyszył papieżowi w pielgrzymkach.

W 1989 r. został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce, a święcenia biskupie przyjął z rąk Jana Pawła II. Jako nuncjusz doprowadził do przywrócenia ordynariatu polowego Wojska Polskiego, zainicjował reorganizację struktur Kościoła w Polsce oraz podpisał konkordat ze stroną polską.

W 2010 r. Benedykt XVI mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Urząd ten pełnił do 2014 r. W czasie posługi patronował Zjazdom Gnieźnieńskim, inicjatywom ekumenicznym i międzyreligijnym, sprowadził do katedry gnieźnieńskiej relikwie Jana Pawła II oraz przygotował nekropolie dla hierarchów. Był także inicjatorem budowy ośrodka rehabilitacyjnego w rodzinnych Jadownikach.