i Autor: Lukas / CC0 / pexels.com, gk Zrobił kilka ruchów palcem i został milionerem! Ogromne szczęście w Gostyniu

Ale mu się trafiło!

Zrobił kilka ruchów palcem i został milionerem! Ogromne szczęście w Gostyniu

Wystarczyło kilka ruchów palcem, by nagle okazało się, że mieszkaniec Gostynia (woj. wielkopolskie) został milionerem. Jak to możliwe, że spotkało go takie szczęście? Okazało się, że recepta na sukces i wielkie, a wręcz rewolucyjne zmiany w życiu i na koncie bankowym, była banalnie prosta.