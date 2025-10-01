Prezes Unii Leszno zatrzymany! Prokuratura ujawnia szczegóły

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Konsultacja: eitor
2025-10-01 14:46

W środę (1 października) służby zatrzymały 11 osób. Chodzi o śledztwo w sprawie tzw. mafii śmieciowej. Prokuratura potwierdziła informacje reportera "Super Expressu". Wśród zatrzymanych jest Piotr R., prezes utytułowanego żużlowego klubu Unia Leszno. Więcej informacji poniżej.

Policja

i

Autor: Pixabay/ Pixabay.com Policja

Piotr R. zatrzymany. Prokurator potwierdza

- Potwierdzam, że Piotr R. został zatrzymany w sprawie śledztwa dotyczącego tzw. mafii śmieciowej - powiedział naszej dziennikarce Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. W sumie służby zatrzymały do tej sprawy aż 11 osób. 

Obecnie trwają czynności z Piotrem R. Z informacji "Super Expressu" wynika, że znany działacz żużlowy usłyszy zarzuty, ale o szczegółach prokuratura ma poinformować 2 października. Wówczas okaże się również, czy prokurator wystąpi z wnioskiem o areszt. W tej sprawie jednym z podejrzanych jest również Sławomir K., kojarzony z klubem z Wielkopolski Kolejarz Rawicz.

Prezes Unii Leszno, czyli instytucja w środowisku żużlowym

Piotr R. od 2013 roku jest prezesem jednego z najbardziej znanych klubów żużlowych w Polsce. Był ceniony za charyzmę i konkretne efekty swojej działalności. W drugiej połowie września świętował z nim awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, a ostatniego dnia miesiąca cieszył się z oficjalnego ogłoszenia transferu Piotra Pawlickiego. Teraz "Byki" znalazły się w trudnej sytuacji, a kibice Unii nerwowo oczekują na kolejne informacje.

Firma Piotra R. Polcopper to uznany nie tylko na polskim rynku podmiot, działający w branży hurtowego obrotu złomem i przerobu złomu. Spółka posiada swój oddział w Gdańsku i oferuje tam przeładunki towarów masowych takich jak:

  • węgiel,
  • drewno,
  • materiały sypkie,
  • wyroby hutnicze,
  • materiały BIG-BAG.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Super Express Google News
Express Biedrzyckiej
Polska 2050 ZNIKNIE z polityki? Dr Grzegorzewski: To amatorszczyzna. EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA KRAJOWA
UNIA LESZNO