Prezes Unii Leszno zatrzymany! Prokuratura ujawnia szczegóły

Piotr R. zatrzymany. Prokurator potwierdza

- Potwierdzam, że Piotr R. został zatrzymany w sprawie śledztwa dotyczącego tzw. mafii śmieciowej - powiedział naszej dziennikarce Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. W sumie służby zatrzymały do tej sprawy aż 11 osób.

Obecnie trwają czynności z Piotrem R. Z informacji "Super Expressu" wynika, że znany działacz żużlowy usłyszy zarzuty, ale o szczegółach prokuratura ma poinformować 2 października. Wówczas okaże się również, czy prokurator wystąpi z wnioskiem o areszt. W tej sprawie jednym z podejrzanych jest również Sławomir K., kojarzony z klubem z Wielkopolski Kolejarz Rawicz.

Prezes Unii Leszno, czyli instytucja w środowisku żużlowym

Piotr R. od 2013 roku jest prezesem jednego z najbardziej znanych klubów żużlowych w Polsce. Był ceniony za charyzmę i konkretne efekty swojej działalności. W drugiej połowie września świętował z nim awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, a ostatniego dnia miesiąca cieszył się z oficjalnego ogłoszenia transferu Piotra Pawlickiego. Teraz "Byki" znalazły się w trudnej sytuacji, a kibice Unii nerwowo oczekują na kolejne informacje.

Firma Piotra R. Polcopper to uznany nie tylko na polskim rynku podmiot, działający w branży hurtowego obrotu złomem i przerobu złomu. Spółka posiada swój oddział w Gdańsku i oferuje tam przeładunki towarów masowych takich jak:

węgiel,

drewno,

materiały sypkie,

wyroby hutnicze,

materiały BIG-BAG.

