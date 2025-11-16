Zwłoki 45-latka na ulicy w Poznaniu. Policja zatrzymała 4 osoby

W sobotę (15.11) na jednej z ulic Poznania znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny. Mundurowi potwierdzili, że na jego ciele widoczne były obrażenia świadczące o pobiciu. Sprawą zajmują się policjanci z Wielkopolski, którzy w ciągu kilkudziesięciu godzin zatrzymali cztery osoby mogące mieć związek ze zdarzeniem.

  • ciało 45-latka znaleziono w sobotę ok. 14:30 na ul. Rysia w Poznaniu
  • na ciele widoczne były ślady charakterystyczne dla pobicia
  • policja tego samego dnia zatrzymała dwie osoby
  • świadkowie i monitoring potwierdzili awanturę oraz bójkę grupy osób
  • w niedzielę liczba zatrzymanych wzrosła do czterech: dwóch mężczyzn i dwie kobiety
  • policja wyjaśnia przebieg zdarzenia i nie ujawnia na razie dodatkowych informacji

Do zgłoszenia doszło w sobotę około godziny 14.30. Na ul. Rysia w Poznaniu znaleziono zwłoki mężczyzny. Jak przekazał asp. Łukasz Kędziora z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, na ciele 45-latka znajdowały się ślady typowe dla pobicia. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby podejrzewane o udział w zdarzeniu.

W niedzielę policja poinformowała o kolejnych działaniach. Jak relacjonował asp. Kędziora, funkcjonariusze już po przyjeździe na miejsce rozpoczęli zbieranie szczegółowych informacji. Przesłuchiwali świadków oraz przeglądali zapis z okolicznych kamer monitoringu. Ustalenia wskazały, że tuż przed znalezieniem ciała miało dojść do awantury i bójki z udziałem kilku osób.

Czytaj też: 36-latek śmiertelnie pobił kobietę. Wcześniej na policję zadzwoniła jego matka

Łącznie zatrzymano cztery osoby – dwóch mężczyzn oraz dwie kobiety. Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia oraz roli każdego z zatrzymanych. Na obecnym etapie śledztwa służby nie przekazują dodatkowych informacji. Policjanci kontynuują ustalanie przebiegu bójki oraz tego, w jaki sposób doszło do śmierci 45-latka.

