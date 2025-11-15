Zwłoki 45-latka znalezione na ulicy w Poznaniu. Policja: „Widoczne ślady pobicia”!

Na poznańskiej ulicy Rysia znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny z obrażeniami wskazującymi na pobicie.

Policja zatrzymała dwie osoby, mogące mieć związek z tragicznym zdarzeniem.

Śledczy intensywnie pracują, zbierając dowody i przesłuchując świadków, aby wyjaśnić okoliczności śmierci.

Jakie są motywy tego brutalnego czynu i co dokładnie wydarzyło się na ulicy Rysia?

Policja prowadzi intensywne czynności wyjaśniające po odnalezieniu zwłok 45-letniego mężczyzny na jednej z poznańskich ulic. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę po południu (15 listopada) na ul. Rysia — poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Asp. Łukasz Kędziora z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przekazał PAP, że zarówno ofiara, jak i zatrzymani to Polacy. Mężczyzna miał obrażenia mogące wskazywać, że został pobity.

– Na ciele były widoczne ślady charakterystyczne dla pobicia. Policjanci zebrali natychmiast wszystkie informacje, porozmawiali ze świadkami, przeglądali monitoringi. W wyniku tych wszystkich czynności zatrzymali dwie osoby – podał funkcjonariusz w rozmowie z PAP.

Na ten moment policja nie ujawnia dodatkowych szczegółów dotyczących zdarzenia. Kędziora zapewnił jednak, że śledczy cały czas pracują nad ustaleniem pełnego przebiegu tragicznych wydarzeń i wyjaśnieniem okoliczności śmierci 45-latka.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.