Tajemnicza śmierć mężczyzny na poboczu trasy S5! Obok stał jego samochód

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-06 11:55

Tragiczny poranek na drodze ekspresowej S5. Za węzłem Leszno Południe w kierunku Poznania znaleziono nieprzytomnego 53-latka przy samochodzie stojącym na poboczu. Pomimo natychmiastowej akcji służb, życia mężczyzny nie udało się uratować – informuje Radio Poznań.

Policja

i

Autor: Anna Kisiel/Super Express Zdjęcie ilustracyjne.
Super Express Google News
  • Na drodze S5, niedaleko węzła Leszno Południe, znaleziono ciało 53-letniego mężczyzny przy unieruchomionym aucie.
  • Mimo podjętej reanimacji, życia kierowcy nie udało się uratować; okoliczności zdarzenia bada prokurator.
  • Co było przyczyną tragedii na ekspresówce?

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek rano (6 października). Jak informuje Radio Poznań, mężczyzna został znaleziony przy aucie stojącym na poboczu S5, tuż za węzłem Leszno Południe w kierunku Poznania. Samochód miał włączone światła awaryjne, co od razu zwróciło uwagę pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natychmiast wezwali oni służby ratunkowe.

Zobacz: 19-latek wypadł z drogi i uderzył w dom. Golf w strzępach, to cud że żyją!

- Samochód uległ awarii i stał z włączonymi światłami awaryjnymi. Na ten widok zareagowali pracownicy GDDKiA, którzy natychmiast wezwali służby – mówi Monika Żymełka z leszczyńskiej komendy policji, cytowana przez Radio Poznań.Na miejsce przyjechali policjanci i ratownicy medyczni. Mimo prowadzonej reanimacji 53-letniego kierowcy nie udało się przywrócić jego czynności życiowych. Obecnie teren objęty jest oględzinami pod nadzorem prokuratora, który wyjaśnia przyczyny tragedii.

- Przybyli na miejsce policjanci reanimowali 53-latka, lecz nie udało się przywrócić jego czynności życiowych. Obecnie na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora – przekazała dziennikarzom Żymełka.

Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu. Kierowcy poruszający się w kierunku Poznania musieli liczyć się z korkami i opóźnieniami. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy awariach samochodów na trasach szybkiego ruchu.

Dokładne przyczyny jego śmierci ustali prokuratura po zakończeniu oględzin i analizie materiału dowodowego.

Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRASA S5
DROGA S5
S5 WYPADEK