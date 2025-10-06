Tajemnicza śmierć mężczyzny na poboczu trasy S5! Obok stał jego samochód

Na drodze S5, niedaleko węzła Leszno Południe, znaleziono ciało 53-letniego mężczyzny przy unieruchomionym aucie.

Mimo podjętej reanimacji, życia kierowcy nie udało się uratować; okoliczności zdarzenia bada prokurator.

Co było przyczyną tragedii na ekspresówce?

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek rano (6 października). Jak informuje Radio Poznań, mężczyzna został znaleziony przy aucie stojącym na poboczu S5, tuż za węzłem Leszno Południe w kierunku Poznania. Samochód miał włączone światła awaryjne, co od razu zwróciło uwagę pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natychmiast wezwali oni służby ratunkowe.

- Samochód uległ awarii i stał z włączonymi światłami awaryjnymi. Na ten widok zareagowali pracownicy GDDKiA, którzy natychmiast wezwali służby – mówi Monika Żymełka z leszczyńskiej komendy policji, cytowana przez Radio Poznań.Na miejsce przyjechali policjanci i ratownicy medyczni. Mimo prowadzonej reanimacji 53-letniego kierowcy nie udało się przywrócić jego czynności życiowych. Obecnie teren objęty jest oględzinami pod nadzorem prokuratora, który wyjaśnia przyczyny tragedii.

- Przybyli na miejsce policjanci reanimowali 53-latka, lecz nie udało się przywrócić jego czynności życiowych. Obecnie na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora – przekazała dziennikarzom Żymełka.

Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu. Kierowcy poruszający się w kierunku Poznania musieli liczyć się z korkami i opóźnieniami. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy awariach samochodów na trasach szybkiego ruchu.

Dokładne przyczyny jego śmierci ustali prokuratura po zakończeniu oględzin i analizie materiału dowodowego.