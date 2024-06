Zwłoki młodego mężczyzny unosiły się w stawie! To znaleziono na brzegu

To miejsce warto odwiedzić

Dramat w Wielkopolsce! Jak informuje portal faktykaliskie.info, w miejscowości Góreczki w gminie Koźmin natrafiono na zwłoki mężczyzny. Okazało się, że zmarły to 31-latek z powiatu krotoszyńskiego. Na brzegu stawu zabezpieczono butelki i puszki po alkoholu. Zwłoki zabezpieczono do przeprowadzenia sekcji. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Na razie trudno powiedzieć, czy 31-latek targnął się na własne życie, czy był to nieszczęśliwy wypadek.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.