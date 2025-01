trwa walka z czasem

Życie Teosia wyceniono na 900 tys. zł! Przejmujący apel ojca. "Proszę o szansę, by moje dziecko mogło żyć"

Na ile może zostać wycenione życie maleńkiego dziecka? Na 900 tys. zł! Tyle potrzeba, by półtoraroczny Teoś z Leszna (woj.wielkopolskie) miał przeprowadzoną skomplikowaną operację na otwartym sercu w Genewie. - Teoś coraz częściej się męczy, jego nóżki, rączki i usta robią się sine. A ja umieram ze strachu... Zwracam się do Was jako pełen nadziei tata. Nie proszę tylko o pieniądze. Proszę o szansę, by moje dziecko mogło żyć - mówi zrozpaczony Szymon Wąsowski.