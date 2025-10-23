W Hermanowej pod Rzeszowem doszło do poważnego wypadku z udziałem 12-latki.

Dziewczynka została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych, gdy szła do szkoły.

Jakie są szczegóły zdarzenia i co ustalili funkcjonariusze?

Do zdarzenia doszło w środę, 22 października przed godziną 7:30 w Hermanowej. Dyżurny miejski otrzymał zgłoszenie o potrąceniu na przejściu dla pieszych. Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego oraz ekipę wypadkową z rzeszowskiej komendy.

12-latka potrącona na przejściu dla pieszych w Hermanowej. Jak doszło do wypadku?

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 46-letni kierujący renaultem, mieszkaniec Rzeszowa, jadąc od strony Tyczyna, w Hermanowej, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił idącą do szkoły 12-letnią uczennicę.

Dziewczynka z obrażeniami ciała, które na szczęście nie zagrażają jej życiu, została przewieziona karetką pogotowia do szpitala.

Policja apeluje o ostrożność

Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, ustalili, że kierujący renaultem był trzeźwy. Funkcjonariusze apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie ostrożności.

- Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o bezpieczną jazdę i zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych – podkreślają policjanci z Rzeszowa.

Sprawa jest w toku, a policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.

