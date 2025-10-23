- W Hermanowej pod Rzeszowem doszło do poważnego wypadku z udziałem 12-latki.
- Dziewczynka została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych, gdy szła do szkoły.
- Jakie są szczegóły zdarzenia i co ustalili funkcjonariusze?
Do zdarzenia doszło w środę, 22 października przed godziną 7:30 w Hermanowej. Dyżurny miejski otrzymał zgłoszenie o potrąceniu na przejściu dla pieszych. Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego oraz ekipę wypadkową z rzeszowskiej komendy.
12-latka potrącona na przejściu dla pieszych w Hermanowej. Jak doszło do wypadku?
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 46-letni kierujący renaultem, mieszkaniec Rzeszowa, jadąc od strony Tyczyna, w Hermanowej, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił idącą do szkoły 12-letnią uczennicę.
Dziewczynka z obrażeniami ciała, które na szczęście nie zagrażają jej życiu, została przewieziona karetką pogotowia do szpitala.
Policja apeluje o ostrożność
Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, ustalili, że kierujący renaultem był trzeźwy. Funkcjonariusze apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie ostrożności.
- Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o bezpieczną jazdę i zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych – podkreślają policjanci z Rzeszowa.
Sprawa jest w toku, a policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.
