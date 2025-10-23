12-latka szła do szkoły, ale do niej nie dotarła. Została potrącona na przejściu dla pieszych

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-10-23 10:00

W Hermanowej pod Rzeszowem doszło do wypadku. 12-letnia uczennica została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych przez kierującego renaultem. Dziewczynka z obrażeniami trafiła do szpitala. Policja apeluje o ostrożność w rejonach przejść dla pieszych.

przejście dla pieszych

i

Autor: Pixabay.com
  • W Hermanowej pod Rzeszowem doszło do poważnego wypadku z udziałem 12-latki.
  • Dziewczynka została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych, gdy szła do szkoły.
  • Jakie są szczegóły zdarzenia i co ustalili funkcjonariusze?

Do zdarzenia doszło w środę, 22 października przed godziną 7:30 w Hermanowej. Dyżurny miejski otrzymał zgłoszenie o potrąceniu na przejściu dla pieszych. Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego oraz ekipę wypadkową z rzeszowskiej komendy.

12-latka potrącona na przejściu dla pieszych w Hermanowej. Jak doszło do wypadku?

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 46-letni kierujący renaultem, mieszkaniec Rzeszowa, jadąc od strony Tyczyna, w Hermanowej, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił idącą do szkoły 12-letnią uczennicę.

Dziewczynka z obrażeniami ciała, które na szczęście nie zagrażają jej życiu, została przewieziona karetką pogotowia do szpitala.

Polecany artykuł:

Polska złota jesień zachwyca! Rzeszów tonie w jesiennych barwach

Policja apeluje o ostrożność

Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, ustalili, że kierujący renaultem był trzeźwy. Funkcjonariusze apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie ostrożności.

- Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o bezpieczną jazdę i zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych – podkreślają policjanci z Rzeszowa.

Sprawa jest w toku, a policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.

Zobacz również: Tragiczny wypadek w Woli Mieleckiej. Nie żyje 57-letni kierowca fiata. Co się stało?

Kraków: Piotr B. jechał pijany alejami, spowodował wypadek, zabił kolegę - wraca do aresztu tymczasowego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
WYPADEK