Polska złota jesień zachwyca! Rzeszów tonie w jesiennych barwach

Rzeszowskie Bulwary przybrały żółto-czerwono-zielone barwy. Spacerując ścieżką wzdłuż Wisłoka można zachwycić się przyrodą, która przeszła już jesienną transformację. Kalendarzowa jesień rozpoczęła się 21 września i potrwa do 21 grudnia, jednak dla wielu moment, w którym opadają liście z drzew to czas pożegnania z pięknem jesieni. Polska "złota jesień" to dla wielu ulubiony czas w roku, niestety bywa, że trwa bardzo krótko. Jak będzie tym razem?

Prognoza pogody

Jak długo będziemy zachwycać się jeszcze piękną, jesienną pogodą? Jak wiadomo, jesień zmienna jest, a synoptycy nie mają dobrych wieści dla tych, którzy liczą na słoneczne dni. Nadchodzący czas przyniesie ze sobą deszcze, silne wichury i niskie temperatury. Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, w najbliższych dniach czeka nas dynamiczna aura. Od środy, 23 października, do poniedziałku, 28 października, niemal w całym kraju dominować będzie pochmurna pogoda z opadami deszczu. Szczególnie silne wichury spodziewane są na zachodzie i nad morzem, gdzie porywy wiatru mogą osiągać nawet 90 km/h. Temperatura również nie będzie rozpieszczać – termometry wskażą od kilku do kilkunastu stopni Celsjusza. Czy to oznacza, że musimy zapomnieć o słonecznej jesieni?

Koniec października. Prognoza IMGW

Środa (23.10) przyniesie na Pomorzu i zachodzie kraju duże zachmurzenie i opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 4°C na północnym wschodzie, około 7°C w centrum do 10°C, 11°C na zachodzie i nad morzem. Temperatura maksymalna od 13°C w kotlinach górskich i na północnym wschodzie do 16°C, 17°C na przeważającym obszarze kraju, cieplej tylko miejscami na południowym wschodzie, od 18°C do 20°C.

Czwartek (24.10) to zachmurzenie duże i opady deszczu, miejscami we wschodniej połowie kraju możliwe opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 8°C do 12°C, tylko w kotlinach górskich od 4°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 14°C, tylko w kotlinach górskich od 8°C do 9°C.

Pogoda na weekend. Co mówią prognozy?

Piątek (25.10) przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie okresami rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, głównie na Pomorzu oraz południowym wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 4°C do 8°C, tylko w kotlinach górskich od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 8°C, 10°C na północy, zachodzie i w kotlinach górskich do 14°C na południowym wschodzie.

Sobota (26.10) to zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, wysoko w górach możliwy śnieg. Temperatura minimalna od 3°C na południowym wschodzie do 7°C, 8°C na zachodzie i północy oraz 9°C nad morzem; chłodniej na Podhalu, około 1°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 12°C, tylko w kotlinach górskich od 6°C do 7°C.

Niedziela (27.10) zapowiada się z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz, głównie na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, tylko w kotlinach górskich od -1°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C, tylko na Podhalu około 5°C.

Poniedziałek (28.10) to zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz, głównie na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, tylko w kotlinach górskich od -1°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C, tylko na Podhalu około 5°C. Źródło: IMGW