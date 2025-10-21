Temperatury zaskoczą Polaków. Nawet 20 stopni! Wiemy, gdzie będzie najcieplej

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-21 9:24

Według prognozy, przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pogoda podzieli trwający tydzień na suchą i słoneczną pierwszą połowę oraz deszczową, ale cieplejszą drugą. Termometry mają wskazywać nawet 20°C. Szczególnie mocno popada w północnej Polsce. W tej części kraju zrobi się też wietrznie, porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h. Poniżej szczegóły tygodniowej prognozy IMGW na poszczególne dni.

Autor: StockSnap/ Pixabay.com W czwartek (23 października) termometry w południowej Polsce mają wskazywać nawet 20 stopni Celsjusza.
  • IMGW przewiduje podział tygodnia na słoneczną i deszczową część, z dużymi wahaniami temperatury.
  • Polska północna doświadczy intensywnych opadów i silnego wiatru, osiągającego do 80 km/h.
  • Temperatura maksymalna sięgnie 20°C, ale weekend przyniesie ochłodzenie.
  • Sprawdź szczegółową prognozę na każdy dzień i dowiedz się, kiedy parasol będzie niezbędny!

We wtorek (21 października) pogodnie, choć w zachodniej i południowej Polsce więcej ciemnych chmur i tam niewykluczony słaby deszcz. Duże różnice w temperaturze maksymalnej pomiędzy regionami. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam zaledwie 8°C. W centrum do 12°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, gdzie termometry wskażą do 16°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, chwilami porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 75 km/h, w Sudetach do 70 km/h – zapowiada IMGW.

W środę (22 października) deszcz w zachodniej i południowej Polsce. Najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą około 10°C. Na pozostałym obszarze od 12°C do 17°C.

Czwartek (23 października) pochmurny i deszczowy w całej Polsce. Będzie to też najcieplejszy dzień w całym tygodniu. Najchłodniej w rejonie Suwalszczyzny, tam około 11°C. Na pozostałym obszarze od 13°C do nawet 20°C na południu kraju. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu oraz lokalnie w rejonach podgórskich także dość silny, nad morzem w porywach do 60 km/h, a w rejonach podgórskich do 70 km/h, z kierunków południowych – przewiduje IMGW.

Podobna pogoda także w piątek (24 października). Najchłodniej w kotlinach górskich, tam około 9°C. Nad resztą kraju temperatura maksymalna od 11°C do 15°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu okresami także silny, do 45 km/h, w całym kraju w porywach do 70 km/h, a w rejonach podgórskich do 80 km/h, południowo-zachodni i południowy – prognozuje IMGW.

Co z pogodą w ostatni weekend października? Sobota deszczowa, najmocniej popada w północnej Polsce. Zrobi się znacznie chłodniej, na termometrach od 8°C do 13°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, na wybrzeżu także silny, do 45 km/h i w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni, nad morzem również zachodni – zapowiada IMGW.

W niedzielę (26 października) nadal deszczowo i zimno. Najchłodniej na Podlasiu, tam około 6°C. Na pozostałym obszarze od 8°C do 11°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem także silny, do 45 km/h i w porywach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni – przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

